Schalke klettert auf Relegationsplatz

Schalke 04 ist durch ein Tor in der Nachspielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf den Relegationsplatz geklettert. Abwehrspieler Marcin Kaminski traf beim verdienten 1:0 (0:0) bei Hannover 96 spät (90.+5).

Schalke blieb beim dritten Sieg in Serie zum dritten Mal ohne Gegentor. Hannover liegt nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg im unteren Tabellenmittelfeld.

Schalke begann vor 39.500 Zuschauern druckvoll mit viel Ballbesitz und kam durch Terodde (9.) und Dominick Drexler (10.) zu ersten Abschlüssen. Die größte Chance zur Führung der Gäste in der Anfangsphase vergab dann Mehmet-Can Aydin bei seinem Schuss an den Innenpfosten (12.).

Schalke startete mit viel Schwung in den zweiten Durchgang. Kaminski scheiterte aber am stark reagierenden 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler (53.). Der ehemalige Nationaltorhüter war auch nach der anschließenden Ecke von Drexler nicht zu bezwingen (54.). Schalke blieb am Drücker, doch auch Terodde vergab (70.). Hannover startete so gut wie keine Entlastungsangriffe mehr.