2. Bundesliga: Hannover 96 - FC Schalke 0:1, SC Paderborn - Jahn Regensburg 1:1, Kaminski rettet Schalke

Was für ein Drama!

Der FC Schalke hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen Rückschlag in letzter Minute vermieden und kam bei Hannover 96 zu einem 1:0 (0:0) in dank des Treffers von Marion Kaminski in der 95. Minute. Der Pole hatte sich den Treffer durch eine starke Hacken-Annahme selbst erarbeitet. Damit springen die Königsblauen Rang drei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)