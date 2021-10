Ski: Stadlober erste Präsidentin des ÖSV

Erstmals in knapp 116 Jahren steht eine Frau an der Spitze des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV).

Erstmals in knapp 116 Jahren steht eine Frau an der Spitze des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Die 58-jährige Roswitha Stadlober, 1987 WM-Zweite im Slalom, wurde am Freitag bei der außerordentlichen Länderkonferenz in Anif nach zuvor 22 Männern zur Präsidentin des ÖSV gewählt.