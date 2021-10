2. Bundesliga: Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf live im TV, Stream, Ticker

Der Hamburger SV trifft in der 2. Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. SPORT1 zeigt das Duell der Verfolger live im TV und im Stream.

Es klingt nach Bundesliga: Am Samstag treffen der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf aufeinander.

Im Topspiel der Zweiten Liga geht es dabei um enorm wichtige Punkte - beide Teams wollen unbedingt den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. Wobei die Hamburger der Spitze vor dem Heimspiel deutlich näher sind.

Die Fortuna ist derweil nach neun Spielen sogar nur Tabellenzwölfter, zuletzt setzte es eine knappe Niederlage gegen den SC Paderborn. Der HSV geht entsprechend leicht favorisiert in das Duell. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Gegen Düsseldorf: Hamburg setzt auf die Kulisse

Walter setzt im Topspiel gegen Düsseldorf auch auf das größte Publikum im Volksparkstadion seit 19 Monaten. „Ich freue mich, dass so viele Zuschauer dabei sein können“, sagte Walter: „Einige Spieler haben in diesem Stadion noch nicht vor so einer Kulisse gespielt, und die Stimmung wollen wir mitnehmen.“