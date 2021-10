Karim Adeyemi: Scouts des FC Chelsea nun beim FC Bayern - sie könnten den Unterschied machen

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts „Meine Bayern-Woche“ wird nun enthüllt, was im Poker um das 19 Jahre alte Stürmer-Talent von RB Salzburg nicht unwichtig sein dürfte.

Denn ausgerechnet zwei Mitarbeiter des FC Bayern waren vor drei Jahren in Diensten des FC Chelsea und stellten den Kontakt zu Adeyemi und seinem Gefolge her! Sie wollten ihn seinerzeit unbedingt nach London lotsen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Männer hinter dem Werben um Adeyemi

Bei Chelsea war er als „Lead Youth Scout“ in Europa im Einsatz und ist, wie Zahn, bestens vernetzt. Er soll damals in direktem Kontakt mit Schwabl gestanden haben, weil Adeyemi zu dieser Zeit einen Vertrag bei der Spielvereinigung hatte.

Zahn und Leccese arbeiten nun Hand in Hand beim FC Bayern zusammen und sind als Adeyemi-Experten gewiss in das Bayern-Werben um den gebürtigen Münchner involviert.

FC Bayern soll sich schon nach Adeyemi erkundigt haben

Auf Adeyemis Paradeposition sind in München hingegen Thomas Müller und Robert Lewandowski gesetzt. Dennoch gibt der Rekordmeister nicht auf, denn nach SPORT1 -Informationen schätzt man vor allem Adeyemis taktische Flexibilität in der Offensive. Soll heißen: Trainer Julian Nagelsmann könnte ihm auch eine variable Position auf den Flügeln schmackhaft machen.

