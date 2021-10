FC Bayern: Jamal Musiala schwärmt von Thiago - und verrät Rivalität mit BVB-Profi

Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern in kürzester Zeit in die Herzen der Fans gespielt.

Musiala über seinen Werdegang:

„Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich in England spielen will, weil es ein großer Schritt von Deutschland nach England ist, und ich war wirklich dafür. Ich habe nicht gezögert, ich wollte einfach Fußball spielen.“

„Ich war etwas nervös. Ich habe die Sprache nicht so gut gesprochen. Ich habe sie in etwa sechs Monaten gelernt.“

Musiala über den Wechsel zum FC Bayern:

„Jetzt fühlt es sich sehr gut an. Am Anfang war ich sehr nervös und wenn du einfach auf die Spieler schaust ... ja, du siehst Robert Lewandowski regelmäßig, das ist nicht normal! Und dann, nach einer Weile, normalisiert es sich und ich kann sagen, dass sie jetzt sowas wie meine Freunde sind."

„Meine Mutter fährt mich zum Training und holt mich auch wieder ab. Es ist okay. Es ist entspannt, aber ich arbeite an meinem Führerschein. Ich sollte ihn in den nächsten Wochen haben.“

Musiala über seine Freundschaft zu Jude Bellingham:

Musiala über seine Entscheidung für das DFB-Team:

„Manchmal mag ich es nicht, darüber nachzudenken, einfach weil es eine harte Entscheidung ist - und manchmal ist es besser, über etwas anderes nachzudenken als nur eine Entscheidung zu treffen. Am Ende des Tages habe ich einfach darüber nachgedacht, was für mich besser ist und was sich am besten anfühlen würde und ich habe Deutschland gewählt und du kannst nicht zurückschauen.“