1. FC Köln: Steffen Baumgart hört Musik der Böhse Onkelz und von Helene Fischer

"Was wollen Sie von mir hören?" Baumgart genervt

Vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend (Bundesliga: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) stehen die Domstädter nach sieben Spielen auf Platz sechs. So gut stand man seit der Saison 2016/2017 nicht da.

Die Kölner haben Baumgart längst ins Herz geschlossen. Und warum er so beliebt ist, das konnten Fans und Experten in der vergangenen Woche im Fernsehen und im Internet sehen. Baumgart war zu Gast in der WDR-Talksendung „Kölner Treff“ und plauderte im „Phrasenmäher“, dem Bild-Fußball-Podcast. Er war gut gelaunt, zeigte sich von seiner privaten Seite - und bewies sogar ungeahntes Talent: Howard Carpendales Hit „Hello again“ sang Baumgart einfach mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)