Boxen: Tyson Fury nach Wilder-Sieg über mögliches Karriereende

Tyson Fury deutet nach seinem Sieg gegen Deontay Wilder seinen Rücktritt an. Auch Carl Froch sieht ein Karriereende als Option. Doch was steckt wirklich dahinter?

Gegenüber dem Telegraph sagt der WBC-Weltmeister im Schwergewicht nebulös: „Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe noch einen Kampf in meinem Vertrag stehen und wir werden sehen, was danach ist. Aber ich denke im Moment nicht an Boxen.“