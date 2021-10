Bundesliga heute live: TSG Hoffenheim - 1.FC Köln im TV, Stream, Ticker

"Was wollen Sie von mir hören?" Baumgart genervt

Zum Auftakt des 8. Spieltags treffen am Freitagabend die TSG Hoffenheim und der 1.FC Köln aufeinander. Während Köln seine Serie fortsetzen will hofft die TSG auf die endgültige Trendwende.

Die TSG Hoffenheim empfängt zum Auftakt des 8. Spieltags am Freitagabend den 1.FC Köln. Im Duell des Tabellenplätze sechs gegen elf braucht die TSG dringend einen Sieg, um den Anschluss an Europa nicht zu verlieren.

Mit einer ansehnlichen Serie aus fünf Spielen am Stück ohne Niederlage reisen die Geißböcke nach Sinsheim und könnten sich mit einem Sieg im Spitzendrittel festsetzen.

Dabei wird es einmal mehr auf die Offensive der Kölner rund um den revitalisierten Stürmer Anthony Modeste ankommen, der die interne Torschützenliste mit vier Treffern anführt und in dieser Saison seinen zweiten Frühling zu erleben scheint. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Sie spielen sehr mutig Fußball und haben sich eine Überzeugung angespielt. Sie strotzen vor Selbstbewusstsein, das liegt sicher auch an Steffen Baumgart aber auch an den Spielern, die bereit sind zu marschieren“, lobte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß die Leistungen der Kölner in den letzten Spielen.