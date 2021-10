2. Bundesliga heute LIVE: Schalke, St. Pauli & Werder im TV, Stream, Ticker

Am 10. Spieltag stehen wieder einige hochinteressante Partien auf dem Programm. Zum Auftakt am Freitag bekommen die Fans gleich zwei Kracher geboten.

St. Pauli muss gegen Heidenheim bestehen

Am Samstag geht es dann ungebremst weiter mit starken Zweitliga-Partien. Bevor das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf am Abend live auf SPORT1 zu sehen ist, sind unter anderem der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim im Einsatz.

Kann Bremen gegen Darmstadt punkten?

Am Sonntag tritt dann auch der SV Werder Bremen zu seinem nächsten Spiel in der 2. Bundesliga an. Der Absteiger bekommt es auswärts mit dem SV Darmstadt 98 zu tun. Nach einem Sieg in den letzten drei Spielen wären weitere Zähler nicht unwichtig.