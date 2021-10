Europa League: Frankfurt gegen Piräus im Free-TV bei RTL

Das dritte Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus wird im Free-TV bei RTL übertragen.

Das dritte Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus wird im Free-TV bei RTL übertragen. Das teilte der Kölner Sender mit Blick auf die Partie am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) mit. Das Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen bei Betis Sevilla (18.45 Uhr) läuft bei NITRO, zeitgleich wird Union Berlins Auftritt in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam beim Streamingdienst TVNOW gezeigt.