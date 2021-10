Zieht Spider-Man bald in Fortnite seine Fäden?

Die Liste an bekannten Charakteren in Fortnite ist lang. Vermutungen eines Spider-Man-Auftritts gibt es schon einige Zeit – nun mischen neue Leaks die Gerüchteküche auf.

Marvel-Fans können sich sicherlich nicht über einen Mangel an Superhelden-Skins beschweren, schließlich stehen bereits über 30 Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe in Fortnite zur Verfügung.

Eine beliebte Figur tauchte bislang allerdings noch nicht auf der Insel auf: Spider-Man. Das könnte sich jedoch bald ändern – die Gerüchteküche brodelt bereits gewaltig und der bekannte Fortnite-Leaker Hypex feuert die Spekulationen an.

Spiderman in Fortnite: Das spricht dafür

Seit einiger Zeit entdeckt die Fortnite-Community immer wieder Spinnennetze in offiziellen Teasern von Epic Games. Während einige auf das Fortnite: Alpträume Event und das bevorstehende Halloween-Fest verweisen, scheint wohl doch etwas mehr dahinter zu stecken als bloße Grusel-Aufmachung. Hypex kündigte auf Twitter kürzlich die „riesige Möglichkeit einer Spider-Man und Fortnite Zusammenarbeit in diesem Jahr“ an.