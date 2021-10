Schwimm-Weltcup in Berlin: Wellbrock locker ins Finale

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat die Auftakthürde beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin ohne Probleme gemeistert.

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat die Auftakthürde beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin ohne Probleme gemeistert. Der 24 Jahre alte Magdeburger qualifizierte sich auf seiner Nebenstrecke über 400 m Freistil in 3:43,75 Minuten souverän für das Finale am Freitagnachmittag.