Bayer Leverkusen fordert FC Bayern: So will Seoane den Rekordmeister knacken

So steht es um das Bayer-Personal

Der FC Bayern kommt am Sonntag (15.30Uhr) in eine ausverkaufte BayArena. Seoane kann auf seine Südamerika-Fraktion setzen: Exequiel Palacios, Lucas Alario (beide Argentinien) und Piero Hincapie (Ecuador) stehen nach strapaziösen Reisen zu ihren Nationalmannschaften zur Verfügung. Hincapie allerdings wird erst am Samstagnachmittag in Leverkusen erwartet.