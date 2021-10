Road to the Knockouts-Event sehr bald in FIFA 22

Anzeige

In FIFA 22 heißen die Road-To-The-Finals-Karten nun Road To The Knockouts © EA

Das Road to the Knockouts-Event sorgt jedes Jahr für einige ziemlich solide Spielerverbesserungen. In FIFA 22 flutet EA mit drei neuen Spezialkarten den Transfermarkt.

Eingefleischte FIFA-Spieler werden sich im ersten Moment vielleicht gedacht haben: „Road to the Knockouts? Was ist das?“ Das Event war der Community nämlich bislang unter dem Namen Road to the Finals bekannt. Fest steht jedoch, dass das Event in FIFA 22 lediglich einen frischen Namen bekommt – die Funktionsweise der Spezialkarten unterscheidet sich von vergangenen Jahren nicht.

FIFA 22 – So funktionieren die Road to the Knockout-Karten

UEFA Champions League, Europa League und, seit diesem Jahr auch mit von der Partie, die Europa Conference League: Die Leistungen der im internationalen Fußball agierenden Teams wirkt sich direkt auf einige Spielerobjekte in FIFA Ultimate Team aus. Die klassischen blauen Karten für die Champions League sowie die orangen Objekte für die Europa League sind bereits bekannt – jetzt stößt für die neue Conference League ein grünes Kartendesign dazu.

Da die Ko-Runde der internationalen Wettbewerbe erst im Frühjahr 2022 beginnt, handelt es sich bei den Road to the Knockout-Karten auch um Langzeitinvestitionen – die Karten schöpfen bekanntlich nicht von heute auf morgen ihr volles Potenzial aus. Bekommt ein Spieler eine dieser Spezialkarten und seine Mannschaft erreicht das Champions League Finale, so winkt eine enorme Verbesserung seiner Werte. Das macht diese Items so besonders und gleichzeitig auch extrem teuer.

Wann erscheinen die Knockout-Karten in FIFA 22?

Ab dem 15. Oktober um 19:00 Uhr werden die Spezialobjekte in den Packs verfügbar sein. Vermutlich bringt EA zur gleichen Zeit auch eine SBC oder neue Aufgabenbelohnungen, damit man sich einen der seltenen Spieler kostenlos angeln kann.