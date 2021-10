Tischtennis-WM: Ovtcharov und Boll kehren zurück

Die Olympiahelden von Tokio kehren für die WM in Houston/Texas ins Aufgebot der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft zurück.

Die Olympiahelden von Tokio kehren für die WM in Houston/Texas ins Aufgebot der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft zurück. Nach ihrer Pause bei der Team-EM sind Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll in den USA (23. bis 29. November) ebenso wieder am Start wie Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona.