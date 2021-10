FC Bayern: Julian Nagelsmann über Hernández und Bayer Leverkusen

Der FC Bayern lädt vor dem Topspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen zur Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann. Die Entwicklungen rund um Lucas Hernández stören die Vorbereitung. Die PK zum Nachlesen.

Die Stimmung beim FC Bayern vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen (LIVE ab 15:30 Uhr im SPORT1-Ticker) könnte besser sein. Die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause und die Unruhen um Lucas Hernández , dem eine Haftstrafe droht, dürften für die ein oder andere Sorgenfalte beim Rekordmeister gesorgt haben.

+++ „Ciao, ciao“ +++

+++ „Sie haben extremen Speed“ +++

„Sie versuchen hohe Ballgewinne zu haben, verteidigen aber tiefer als in der letzten Saison. Sie haben extremen Speed auf den Außenpositionen und im Mittelfeld. Sie haben mit Schick einen sehr guten Stürmer. Der erste Druck auf den Ball, wenn wir ihn verlieren, wird wichtig sein. Sie haben fünf Spieler, die über 35 (km/h) laufen. Die Gang ist nicht so langsam.“

+++ Nagelsmann über seine Taktik +++

„Ich freue mich. Es sind besondere Spiele, wenn beide Teams gut drauf sind. Ich hatte schon viele spannende Duelle mit Leverkusen. Ich habe immer den Drang, mich zu verwirklichen. Am Ende des Tages ist es aber Bundesliga und es wird ein Players Game und nicht ein Coaches Game sein. Wir haben uns was überlegt, das wird aber nicht so spektakulär sein, nur damit ich mich verwirklicht habe.“