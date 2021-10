DFB-Frauen in WM-Qualifikation ohne Torhüterin Berger

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den kommenden Begegnungen der WM-Qualifikation auf Ann-Katrin Berger verzichten. Die Torfrau des FC Chelsea hatte sich nach Angaben des DFB beim Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin verletzt und steht für die Begegnung am 21. Oktober in Israel sowie im Rückspiel fünf Tage später in Essen nicht zur Verfügung.