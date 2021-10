Seoane über Wirtz-Zukunft: "Schritt zu einem der Top-5-Vereine wird kommen"

Seone glaubt an eine große Wirtz-Zukunft © FIRO/FIRO/SID

Madrid, Barcelona, Liverpool und Co.: Trainer Gerardo Seoane von Bayer Leverkusen geht davon aus, dass Toptalent Florian Wirtz (18) in Zukunft bei einem der ganz großen Klubs in Europa spielen wird. "Uns ist allen bewusst, dass der nächste Schritt zu einem der Top-5-Vereine irgendwann kommen wird", sagte Seoane bei DAZN.