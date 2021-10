CHL: Adler Mannheim treffen auf Gothenburg - München fordert Fribourg-Gottéron

In der Runde der letzten Sechzehn treffen die Adler nun mit Frölunda Gothenburg aus Schweden auf einen echten Brocken - es handelt sich um den Rekordsieger der CHL. Die Münchner bekommen es derweil mit dem Schweizer Kontrahenten Fribourg-Gottéron zu tun.

Gespielt wird ab sofort im K.O.-Modus, allerdings mit Hin- und Rückspiel. Das Finale wird in einem einzigen Duell entschieden. Insgesamt waren in der CHL bei Saisonstart 32 Teams an den Start gegangen.