Fortnite-Film bald auf der großen Kinoleinwand zu sehen?

Kinos in Fortnite sind nichts Neues, aber Fortnite im Kino? Epic Games soll angeblich den Einstieg in die Videobranche planen und an einem Fortnite-Film arbeiten.

Das deutet auf Fortnite in Spielfilmlänge hin

Fans von Star Wars könnte der Name vielleicht etwas sagen, denn Jason McGatlin war als ausführender Produzent bei der neuen Disney Trilogie, sowie Rogue One und dem Han Solo Spin-Off mitverantwortlich. Zusammen mit Lynn Bartsch (Head of Business Affairs) und Chris Furia (Vice President of Production Finance) wechselte er Anfang des Jahres von Lucasfilm zu Epic Games.