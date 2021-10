Battlefield 2042: Hazard Zone wird diese Woche enthüllt

Über das dritte Kernelement dieses Battlefields, die neue Hazard Zone, ist bislang noch nicht viel bekannt. Das wird sich in dieser Woche noch ändern, denn ein Countdown auf der offiziellen Battlefield-Seite weist auf einen kurz bevorstehenden Trailer hin.

Neue Infos zu Hazard Zone

DICE betonte allerdings wiederholte Male, dass sich Hazard Zone nicht an dem seit Jahren beliebten Battle-Royale-Genre orientieren, sondern viel mehr ganz eigene Regeln und Spielweisen mit sich bringen wird.

Einige spekulieren darauf, dass sich Hazard Zone ähnlich wie Escape from Tarkov spielen lassen soll, während wieder andere eine Ähnlichkeit zu Call of Duty: Warzone suggerieren. Diese unterschiedlichen Auffassungen werden wohl ein für alle Mal geklärt, wenn der Trailer am Donnerstag, den 14. Oktober, um 17:00 Uhr deutscher Zeit erscheint. Die Preview könnt ihr unter anderem auf der Battlefield-Webseite oder auf Youtube verfolgen.