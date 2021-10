Handball: Magdeburg-Coach Wiegert warnt vor formschwachen Flensburgern

Wiegert und Magdeburg gehen favorisiert in das Duell © FIRO/FIRO/SID

Bennet Wiegert, Trainer des am vergangenen Wochenende bei der Klub-WM siegreichen SC Magdeburg, hat vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) gegen die SG Flensburg-Handewitt vor dem Leistungsvermögen des Handball-Vizemeisters gewarnt. „Dass Flensburg jetzt zum Außenseiter gemacht wird, macht sie auch gefährlich“, erklärte der Coach.

Während Wiegerts Mannschaft auch in der Liga bislang alle Spiele gewinnen konnte, stecken die Norddeutschen in einem sportlichen Tief. Zu einem durchwachsenen Ligastart gesellten sich drei Niederlagen in der Champions League sowie das Ausscheiden im DHB-Pokal.