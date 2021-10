FIFA hilft beim Ausfliegen afghanischer Fußballer

Frankfurt am Main (SID) - Der Weltverband FIFA hat beim Ausfliegen einer Gruppe von afghanischen Fußballern und Fußballerinnen geholfen. Mit Unterstützung der Regierung von Katar seien fast 100 Personen aus dem afghanischen Krisengebiet nach Doha in Sicherheit gebracht worden, teilte die FIFA mit. Weitere Evakuierungsflüge sollen nach Verbandsangaben in der Zukunft folgen.