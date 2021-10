FC Bayern: So steht's ums Interesse an Antonio Rüdiger vom FC Chelsea

Antonio Rüdiger hat sich in den Fokus des FC Bayern gespielt. Doch wie ernst ist das Interesse und was denkt der Spieler darüber? In der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ gibt‘s Neuigkeiten.

Rüdiger hat die Qual der Wahl

In den kommenden Wochen sollen weitere Gespräche mit Chelsea-Chefin Marina Granovskaia folgen, die für den Traditionsverein die Verhandlungen führt. Rüdiger und sein Management forcieren eine Entscheidungen noch in diesem Jahr. Grundsätzlich fühlt sich Rüdiger pudelwohl beim amtierenden Champions-League-Sieger. Ein Abgang des Führungsspielers ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Option FC Bayern ist für Rüdiger „sehr interessant“, wie zu hören ist.