Erling Haaland: So hat sich der Superstar von BVB wirklich verletzt

Verplappert? So verletzte sich Haaland wirklich

Wer sich Haaland in den Weg stellt, sollte sich das vorher gut überlegen. Unvergessen, als Bayern Münchens Joshua Kimmich im November 2020 zur Grätsche gegen den Norweger ansetzte - und sich prompt verletzte.

Bisher war nicht bekannt, wie es bei Haaland zu einer Oberschenkel-Verletzung kam. „Erling kriegt das Knie von Mats ( Hummels, Anm.d.Red. ) in den Oberschenkel", schilderte Rose die verhängnisvolle Trainings-Szene.

Haaland in der Startelf? Das sagt Rose

In der Bundesliga verpasste Haaland die Spiele gegen Gladbach und Augsburg, in der Champions League die Partie gegen Sporting. Auch für die norwegische Nationalmannschaft konnte er in der Länderspielpause nicht auflaufen.