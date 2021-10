Lionel Messi klagt über Schiedsrichter bei Argentinien-Spiel

Lionel Messi freut sich über drei wichtige Punkte in der WM-Qualifikation - beklagt sich nach dem Spiel gegen Peru aber über den Schiedsrichter.

Mit seinem jüngsten Post hat er es aber getan - der Inhalt ist durchaus ein wenig überraschend. Denn der Angreifer von Paris Saint-Germain beschwert sich in recht deutlichen Worten über den Schiedsrichter, der Stunden zuvor sein Spiel mit der argentinischen Nationalmannschaft geleitet hatte.

Gegen Peru hatten sich Messi und Co. in der WM-Qualifikation knapp mit 1:0 durchgesetzt. Messi freute sich in seinem Instagram-Post zwar über drei wichtige Punkte, hatte aber eben auch Kritik parat.