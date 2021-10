NBA: LA Lakers mit LeBron James in der Preseason unterliegen auch Sacramento Kings

LeBron James bleibt mit den Lakers in der Preseason ohne Sieg © Imago

Die Los Angeles Lakers verlieren gegen die Sacramento Kings ihr letztes Spiel der Preseason. LeBron James zeigt sich in Topform, kann die Niederlage aber nicht verhindern.

In einer besonders in den letzten beiden Vierteln ausgeglichenen Partie, reichte den Kings im Golden 1 Center ein starkes erstes Viertel mit 35:23 Punkten, um den Sieg einzufahren. Das Team von Frank Vogel drehte danach zwar auf und entschied die restlichen Viertel für sich, am Ende konnten sie das Blatt aber nicht mehr wenden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)