Kristina Vogel und Claudia Pechstein starten Trainer-Studium

Pechstein nimmt an Diplom-Trainer-Studiengang teil © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Kristina Vogel (Radsport) und Claudia Pechstein (Eisschnelllauf) peilen eine Karriere als Trainerin an.

Die beiden Olympiasiegerinnen zählen zum 30 Studierenden fassenden neuen Diplom-Trainer-Studiengang, der am 25. Oktober an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Köln beginnt.