Bundesliga: FC Augsburg – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 17:30 Uhr trifft der FC Augsburg auf DSC Arminia Bielefeld. Am letzten Spieltag nahm der FCA gegen Borussia Dortmund die vierte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die dritte Saisonniederlage kassierte die Arminia am letzten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen.