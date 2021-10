Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München (Sonntag, 15:30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen hat am kommenden Sonntag keinen Geringeren als den FC Bayern München zum Gegner. Bayer gewann das letzte Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld mit 4:0 und liegt mit 16 Punkten weit oben in der Tabelle. Der letzte Auftritt des FCB verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt.

Wer Leverkusen als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 18 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der Gastgeber tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Diese Begegnung verspricht ein Torspektakel: Durchschnittlich trifft Bayer 04 Leverkusen über zweimal pro Partie. Die Bayern aber auch! Bayer hat mit dem FC Bayern München eine unangenehme Aufgabe vor sich. Der Gast ist auf fremden Plätzen noch immer ungeschlagen und belegt in der Auswärtsstatistik den dritten Platz. Mit 16 Punkten steht der FCB auf dem Platz an der Sonne. Nach den Bayern stellt Leverkusen mit 20 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.