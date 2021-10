FC Bayern: Gibt es noch einen Ausweg für Lucas Hernández? Haftstrafe droht

Ein Sprecher der Madrider Justiz erklärte der Süddeutschen Zeitung , dass es tatsächlich ein rechtskräftiges Urteil in dem Fall gebe. Dieser hat seinen Ursprung in einem Vorfall von häuslicher Gewalt aus dem Frühjahr 2017 - nach einem Streit mit Hernández‘ damaliger Freundin Amelia de la O. Daraufhin wurde ein beidseitiges Kontaktverbot verhängt, welches durch die Flitterwochen der beiden, die sich wieder versöhnt hatten und heute zusammen als Eltern eines Sohnes in München leben, gebrochen wurde. ( Bericht: Der skurrile Fall Hernández )

Messi und Ronaldo kamen mit Bewährungsstrafen davon

Hernández ist kein Ersttäter

Die Anwälte von Hernández haben bereits versucht, den Richterspruch in eine Geldstrafe und Bewährungsstrafe umzuwandeln. Dieser Einspruch wurde aber am 5. August dieses Jahres abgelehnt. Der Grund: Hernández ist bereits rechtskräftig verurteilt worden.

Zu der Entscheidung, die Strafe nicht auf Bewährung auszusetzen, führte wohl auch, dass Hernández in einem Prozess Ende 2019 den Schuldspruch des Richters (zu eben jener sechsmonatigen Haftstrafe) bei „vollem Bewusstsein“ und mit „absolutem Hohn“ quittiert haben soll. So steht es im Urteil vom Dezember 2019.

Gibt es noch einen Ausweg für Hernández?

Es gibt da aber noch ein Problem: Die einschlägigen Gesetze in Spanien sehen keinerlei Fristen für eine Entscheidung über derartige Anträge vor. Das bedeutet, dass Hernández nach jetzigem Stand auch dann in Haft müsste, wenn Berufung eingelegt wurde, es aber nach der Frist von zehn Tagen noch kein Urteil des Landesgerichts gäbe.

„Wahrscheinlicher, dass er ins Gefängnis muss“

SPORT1 erfuhr, dass eine Entscheidungsfindung des Landesgerichts oft Monate in Anspruch nimmt. Eine Entscheidung in wenigen Wochen ist unüblich, eine Entscheidung noch während der zehntägigen Frist wäre noch überraschender. Es könnte sogar der Fall eintreten, dass ein Urteil erst nach der sechsmonatigen Haft verkündet wird.

Es könnte also sein, dass Hernández zunächst in Haft muss, im Falle einer für ihn günstigen Entscheidung der nächsthöheren Instanz jedoch kurzfristig wieder auf freien Fuß kommt. Im schlimmsten Fall jedoch müsste er die sechs Monate komplett absitzen.

Was bedeutet der Fall Hernández für den FC Bayern?

Klar ist: Am darauffolgenden Dienstag wird Hernández dann aber nach Madrid reisen müssen. Das Problem: Am Mittwoch steht für den deutschen Rekordmeister ein Auswärtsspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon an. „Er geht nächste Woche da runter und dann wird verhandelt. Und dann sehen wir weiter“, erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer bei einer Medienrunde anlässlich der Eröffnung des neuen Clubhauses „1900″ am Bayern-Campus.