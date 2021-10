Coffey-Schwestern Ellie-Jean & Holly-Daze: Porno-Geschäft boomt

Es ist jetzt ein gutes Jahr her, da betraten sie neues Terrain und hängten den Traum von einer erfolgreichen Surf-Karriere erst mal an den Nagel.

Coffey-Schwestern: Dick drin im Erotik-Business

Im Frühherbst 2021 ist das australische Quartett inzwischen vollends im X-Rating angekommen, also im soft-erotischen bis pornographischen Genre. (HINTERGRUND: Der Porno-Absturz der Surf-Coffeys)

So lassen die Sexy Surferinnen den Sommer ausklingen

In einem Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin 60 Minutes verriet Ellie-Jean, dank ihres neuen Betätigungsfeldes bereits binnen eines Monats eine Million US-Dollar verdient zu haben.

Wie das funktioniert hat? Unter dem Label „Ellie Unlocked“ berechnet die 26-Jährige zahlungswilligen Kunden zehn US-Dollar pro Monat für „unzensierte Inhalte, privaten Chat und mehr“ - mit Titeln wie unter anderem „Topless on the beach“ und „Nacktbräunen am Strand“.