European Championship Darts: Florian Hempel wirft Titelverteidiger Peter Wright aus dem Turnier

Bei der European Championship in Salzburg gelingt Florian Hempel der große Coup. In der ersten Runde wirft er Titelverteidiger Peter Wright aus dem Turnier.

Dem deutschen Newcomer gelingt in seinem Debüt bei der European Championship in Salzburg direkt der ganz große Wurf. Gegen Titelverteidiger Peter Wright feiert der 31-Jährige einen 6:3-Erfolg und sorgt damit für den größten Sieg in seiner noch jungen Karriere, wie er nach dem Match bestätigte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)