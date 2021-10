FC Bayern: Lea Schüller trifft doppelt für die Frauen gegen Häcken

Ein schneller Doppelpack von Lea Schüller bringt die Frauen des FC Bayern auf Kurs zum ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison.

Der deutsche Meister Bayern München hat dank Lea Schüller den ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison eingefahren.

Die formstarke Nationalspielerin führte das Team von Trainer Jens Scheuer am Donnerstagabend mit ihrem frühen Doppelpack zu einem mühelosen 4:0 (2:0) gegen den schwedischen Meister BK Häcken. Die Münchnerinnen gaben im zweiten Spiel damit die passende Antwort auf das enttäuschende 0:0 zum Auftakt bei Benfica Lissabon in der Vorwoche.

Schüller trifft doppelt in drei Minuten

Mit nun vier Punkten haben die Bayern, die in der Bundesliga mit fünf Siegen und 24:1 Toren gestartet sind, eine ordentliche Ausgangslage in Gruppe D, in der mit Rekordsieger Olympique Lyon ein absolutes Topteam vertreten ist. Die Französinnen sind zugleich der nächste Königsklassen-Gegner der Bayern (10. November).