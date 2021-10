LaLiga: Real und Atlético bekommen eine Pause - Ligaspiele verschoben

Blamagen in der Königsklasse: "Das Zittern vor Real und Barca hat ein Ende"

Die Spiele von Real und Atlético Madrid werden verschoben. In der spanischen Hauptstadt steht vor der Champions League Regeneration an.

Real und Atlético Madrid bekommen an diesem Wochenende eine Pause. ( Ergebnisse von La Liga )

„Diese Verlegung liegt daran, dass die FIFA die Länderspielpause des CONMEBOL-Verbandes bis zur Nacht zum 15. Oktober verlängert hat. Die beiden betroffenen Klubs müssen auch am Dienstag schon wieder in der Champions League spielen“, heißt es in der Stellungnahme des spanischen Verbandes RFEF.