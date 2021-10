Ballon d'Or: Ronaldo plädiert für Karim Benzema

Karim Benzema trifft für Real Madrid wie am Fließband. Für eine brasilianische Legende ist er der Favorit auf den Gewinn des Ballon d‘Or.

Wer bekommt am 29. November in Paris den Ballon d‘Or überreicht?

Für viele Fans ist das die wichtigste Frage in den verbleibenden Wochen dieses Jahres. Entsprechend heiß wird darüber bereits jetzt diskutiert.

Der Stürmer von Real Madrid hat zwar in diesem Jahr „nur“ die Nations League mit den Franzosen gewonnen, trumpft aber seit Saisonbeginn für die Königlichen groß auf. ( Bericht: Erfüllt sich Benzema Kindheitstraum? )

Benzema schon an 17 Toren für Real beteiligt

An 17 Toren ist der 33-Jährige in den bisherigen zehn Pflichtspielen für Real beteiligt gewesen. Eine Quote, die einen einstigen Top-Stürmer ins Schwärmen geraten lässt.