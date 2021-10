NFL: Jon Grudens Ex-Team Tampa Bay Buccaneers entfernt den Skandal-Trainer aus aus Ring of Honor

Weiteres NFL-Team zieht Konsequenzen aus E-Mail-Skandal

Nun distanzieren sich die Tampa Bay Buccaneers von ihrem einstigen Erfolgscoach und entfernen den 58-Jährigen aus ihrem Buccaneers Ring of Honor. Erst 2017 war der Headcoach aufgrund seiner Verdienste um die Franchise mit der Aufnahme in den Ring of Honor geehrt worden.