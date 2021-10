HBL: Sander Sagosen vom THW Kiel äußert sich zu Wechselgerüchten zu Kolstadt Handball

Seit dem Projekt Kolstadt Handball gibt es Wechselgerüchte um Sander Sagosen. Der äußert sich nun zu der Situation und kündigt eine baldige Entscheidung an.

Kein anderes Thema beschäftigt die Handball-Bundesliga HBL momentan so sehr wie die nähere Zukunft von Sander Sagosen. (BERICHT: Wirbel um THW-Superstar Sagosen)

Allerdings haben bislang lediglich viele Menschen über Sagosen geredet. Genervt von all diesen Spekulationen hat sich der Norweger nun im Gespräch mit den Kieler Nachrichten selbst zu dem Thema geäußert. Dabei erklärte er, dass er sich noch nicht entschieden habe. ( NEWS: Alles zur HBL )

Die Situation belaste ihn jedoch sehr, wie er nach dem 36:28-Sieg gegen Zagreb in der Champions League zugab. „Ich will nicht sagen, es nervt. Aber es ist schon schwer, dass alle eine Meinung haben. Am Ende ist es nur meine Entscheidung. Ich muss schauen, welche Gefühle überwiegen.“ (SERVICE: Alle CL-Spiele und Ergebnisse)