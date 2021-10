Hainer bestätigt: Hernandez erscheint vor Strafgericht in Madrid

Lucas Hernandez wird nach Angaben von Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer nach Madrid reisen, um am kommenden Dienstag wie gefordert vor dem 32. Strafgericht zu erscheinen. „Er geht da jetzt hin, dann wird das verhandelt, dann sehen wir weiter“, sagte Hainer am Donnerstag am Rande der offiziellen Eröffnung des Klubheims 1900 am Campus der Münchner.