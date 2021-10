Bundesliga: Freiburg-Trainer Christian Streich über Newcastle-Übernahme

Streich: „Jegliches Maß im Fußball überschritten“

„Da passieren immer wieder Dinge im Fußball, die jegliches Maß überschritten haben. In diesem Fall ist das ja unfassbar, wer da alles dabei ist in diesem Konsortium“, echauffierte sich der 56-Jährige am Donnerstag bei der Pressekonferenz des Sportclubs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Was ihn am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass an diesem Fonds Leute beteiligt sind, „die in schwere Menschenrechtsverletzungen verstrickt“ seien, ergänzte der für seine meinungsstarken Äußerungen bekannte Streich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)