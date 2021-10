Wembley-Randale: Ungarns Verband sperrt "mehrere Täter"

Beim Länderspiel in Wembley kam es zu Ausschreitungen © AFP/SID/BEN STANSALL

Ungarns Fußball-Verband hat ungewöhnlich schnell und drastisch auf die Ausschreitungen von Hooligans beim WM-Qualifikationsspiel in England reagiert.

Ungarns Fußball-Verband MLSZ hat ungewöhnlich schnell und drastisch auf die Ausschreitungen von Hooligans beim WM-Qualifikationsspiel in England (1:1) reagiert. Angaben von MLSZ-Sprecher Jeno Sipos gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge verhängte der Verband zwei Tage nach den Krawallen ungarischer Chaoten im Londoner Wembleystadion gegen "mehrere Täter" zweijährige Stadion- und Besuchsverbote für sämtliche Sportveranstaltungen im eigenen Land.

Hooligans aus Ungarn hatten sich in London auf den Rängen minutenlang Schlägereien mit den Ordnern und später auch mit englischen Polizisten geliefert. Auslöser war offenkundig ein Fall von Rassismus: Nach Angaben der Polizei eskalierte die Situation kurz nach dem Anstoß beim Versuch der Festnahme eines Fans, der einen Steward rassistisch beleidigt hatte. Dutzende Rowdys drängten die Polizisten zunächst mit Tritten und Schlägen von der Tribüne in den Umlauf des Stadions, ehe die Ordnungskräfte die Lage auch durch den Einsatz von Schlagstöcken in den Griff bekamen. Schon vor dem Anstoß hatten Gästeanhänger beim Kniefall der englischen Nationalspieler als Zeichen gegen Rassismus lautstark gebuht sowie als Protest ein Banner präsentiert.