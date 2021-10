Fortnite: Albträume 2021 Event – Das kommt auf euch zu

„Süßes oder Saures“ heißt es in einigen Wochen wieder, denn es ist Halloween-Zeit. Die gruselige Jahreszeit kommt dabei nicht nur mit Kürbissen, Kostümen und vielen Süßigkeiten daher, sondern auch mit einem jährlichen Fortnite-Event. Bis zum 01. November werden für euch jede Woche neue Inhalte veröffentlicht – und ihr müsst dafür nicht einmal um die Häuser ziehen. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier.

Fortnite: Halloween-Skins zum Gruseln

Was wäre Halloween ohne das passende Kostüm? Das denkt sich auch Epic Games und bringt im Zuge des Fortnite Albträume-Events einige neue Skins in das Game. Das Besondere in diesem Jahr: Die Community kann Symbole auf Wahrsagekarten entschlüsseln, die deutliche Hinweise auf bald erscheinende Skins geben.