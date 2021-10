Verletztenmisere: Flensburg reaktiviert Ex-Nationalspieler Michael Müller

Alles Familiensache: Dierk Schmäschke, Geschäftsführer des deutschen Vize-Meisters SG Flensburg-Handewitt, ist bei der Suche nach einer Verstärkung für die verletzungsgebeutelten Norddeutschen in der eigenen Verwandtschaft fündig geworden.

„Als mein Schwiegervater mit der Idee auf mich zukam, hatte ich sofort Lust, der SG in dieser momentan schwierigen Situation zu helfen“, sagte Müller. Flensburg ist sowohl in die Bundesliga als auch in die Champions League nur mäßig gestartet und aus dem DHB-Pokal bereits ausgeschieden.