FC Bayern: Holen sich die Bayern diese 4 Stars des FC Barcelona?

Der FC Barcelona ist hochverschuldet und wird den Gürtel zukünftig enger schnallen. Zahlreiche Stars werden bereits mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Sie alle sind in den vergangenen Jahrzehnten entweder vom FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt oder anders herum. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem die Bayern sollen genau beobachten, was sich beim spanischen Topklub in den nächsten Wochen und Monaten tut . SPORT1 nimmt die heißesten vier Gerüchte unter die Lupe.

Marc-André ter Stegen (29/Vertrag bis 2025) statt Manuel Neuer?

In Barcelona ist er die unangefochtene Nummer eins. In der Nationalmannschaft hingegen nur der Stellvertreter von Manuel Neuer. Könnte er den Bayern-Anführer eines Tages in München beerben?