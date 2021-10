Lionel Messi zu Atlético Madrid? Diego Simeone enthüllt Suarez-Plan

Zum ersten Mal in seiner beachtlichen Karriere war Lionel Messi im Sommer tatsächlich auf dem Markt. Diego Simeone wagte einen Vorstoß - weit kam er aber nicht.

Kurz nach dem Abschied vom FC Barcelona war der Deal mit dem französischen Topklub schon in aller Munde - und wenig später auch offiziell verkündet. Es gab neben PSG aber noch andere Anwärter auf die Dienste des wohl begabtesten Fußballers der Gegenwart.

Als vermeintliches Ass im Ärmel sah der Erfolgscoach Stürmer Luis Suárez an, der schon 2020 von Barca nach Madrid kam. Suárez und Messi sind gut befreundet, harmonieren sowohl auf- als auch abseits des Platzes prächtig.

„Als das mit ihm in Barcelona passierte, haben wir mit Luis geredet, um ihn zu fragen, wie es Messi geht, und um zu sehen, ob es eine kleine Möglichkeit gibt, dass er zu Atlético Madrid kommen könnte“, sagte Simeone zum Messi-Traum. Der Plan ging nicht auf.

PSG war offenbar „besessen“ von Messi-Verpflichtung

Simeone und Atlético wollen den Meistertitel in La Liga verteidigen. Derzeit liegen sie in der Tabelle punktgleich mit Real Madrid an der Spitze - Barca ist mit fünf Punkten Rückstand Neunter.