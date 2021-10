Spionage bei Olympia: DSV holt sich Tipps beim BND

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking hat der Deutsche Skiverband Kontakt mit dem BND aufgenommen.

„Wir bringen ja sensible Daten mit“, erklärte Alpin-Chef Wolfgang Maier am Rande der Einkleidung der DSV-Mannschaften in Schwäbisch Hall, deshalb habe der Verband beim Auslandsgeheimdienst nachgefragt, wie er sich verhalten solle.