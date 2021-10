Fredi Bobic freut sich auf Rückkehr nach Frankfurt

Bobic war fünf Jahre Sportvorstand in Frankfurt © FIRO/FIRO/SID

„Es ist ja immer etwas Besonderes, wenn man vorher fünf tolle Jahre gehabt hat“, sagte Bobic vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt: „Das ist emotional etwas Schönes. Es ist aber nicht so, dass ich voller Nervosität bin.“

Bobic war von 2016 bis zum vergangenen Sommer in Hessen als Sportvorstand tätig gewesen. Dort war er unter anderem für den Gewinn des DFB-Pokals 2018 und das Erreichen das Europa-League-Halbfinales 2019 mitverantwortlich. In Berlin soll er den Klub langfristig in ähnliche Höhen führen.