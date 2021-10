Tod von Laufstar Tirop: Polizei in Kenia fahndet nach dem Ehemann

Nach dem gewaltsamen Tod von Langstreckenläuferin Agnes Jebet Tirop fahndet die Polizei in Kenia nach deren Ehemann. Emmanuel Rotich wird verdächtig, Tirop in deren Haus erstochen zu haben.

„Mord an einem Champion“

Tirop wurde am Mittwoch mit mehreren Stichwunden tot im Schlafzimmer ihres Hauses in Iten im Westen Kenias aufgefunden. In der Höhenlage trainieren zahlreiche Lauf-Stars des Landes. Tirop wurde 25 Jahre alt. "Mord an einem Champion", schrieb die Tageszeitung Daily Nation.