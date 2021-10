Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach angeblich beim FC Barcelona auf dem Zettel

Fakt ist: Zakaria ist nur noch bis 2022 an die Borussia gebunden, anschließend kann er ablösefrei wechseln - was ihn für das finanziell schwer angeschlagene Barca durchaus attraktiver machen könnte.

Eberl will Zakaria nicht kampflos ziehen lassen

Zakaria wurde in der Vergangenheit bereits mit der AS Rom, Juventus Turin und auch dem FC Bayern in Verbindung gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte am Mittwoch in der Sport Bild erklärt, dass man im Kampf um den Schweizer „nicht chancenlos“ sei.

„Dass Denis sehr begehrt ist, ist uns natürlich vollkommen bewusst. Aber er weiß auch, was er an uns hat und wie wir ihn in den vergangenen Monaten während seiner Verletzung unterstützt haben“, so Eberl weiter.